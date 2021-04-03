«نيويورك تايمز»: حادث الدهس يثير التساؤلات حول مدى تأمين مبنى الكابيتول

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على حادث الدهس فى مبنى الكابيتول، الذي وقع أمس، إن الوجود الكثيف للحرس الوطني كان بدأ في التقلص بعد 3 شهور من أحداث 6 يناير، والتى شهدت اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، معتبرة أن الواقعة أثارت تساؤلات جديدة حول مدى التأمين وفاعليته.وذكرت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أشهر من أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول، هبطت سيارة في منتصف النهار على أرض الكابيتول، واصطدمت باثنين من ضباط شرطة الكابيتول، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، ولكن هذه المرة، لم يكن مصدر العنف حشدًا غاضبًا، بل كان سائقًا وحيدًا، مسلحًا بسكين، أخبر أصدقاءه مؤخرًا أنه ترك وظيفته وأنه يعاني من "آلام"، وبعد تحطم سيارته وتهديد الضباط، تم إطلاق النار عليه وقتل.وقالت يوجاناندا دي بيتمان، القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، خلال مؤتمر صحفي بالقرب من مكان الحادث "بقلب حزين للغاية أعلن أن أحد ضباطنا توفي متأثرا بجراحه، لقد كان هذا وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة لشرطة الكابيتول الأمريكية، بعد أحداث 6 يناير والآن الأحداث التي وقعت هنا اليوم".وقالت بيتمان إن المهاجم "خرج من السيارة وبيده سكين" وبدأ "يندفع" إلى الضباط، وتم التعرف على المشتبه به لاحقًا من قبل مسئول كبير في إنفاذ القانون على أنه نوح جرين، 25 عامًا.وقال روبرت جيه كونتي، القائم بأعمال رئيس شرطة واشنطن العاصمة للصحفيين، إن المحققين قالوا إنهم لا يعرفون الدافع، لكنهم لا يعتقدون أن الأمر يتعلق "بالإرهاب"، لم يكن الكونجرس منعقدًا يوم الجمعة، حيث انتشر المشرعون في جميع أنحاء البلاد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.