جامعة طنطا تحقق طفرة غير مسبوقة فى النشر الدولى بـ 550 بحثًا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، تحقيق الجامعة قفزة نوعية في مجال النشر الدولى خلال الربع الأول لعام 2021 بإجمالي 550 بحثًا وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS.وأشار نائب رئيس الجامعة إلى استمرار دعم الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة للباحثين وعلماء الجامعة المتميزين، بالإضافة إلى التركيز على الأبحاث العلمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن هناك نموًا ملحوظًا في معدل البحوث العلمية المنشورة دوليًا، والذي بلغ 6.11 بحثًا في اليوم الواحد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 منها 258 بحثًا في مجلات Q1 مقارنة بعدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2020 خلال نفس الفترة والتى بلغت 389 بحثًا بمعدل 4.32 بحث، في حين بلغ عدد الأبحاث المنشورة عام 2019 خلال نفس الفترة 291 بحثًا بمعدل 3.2 بحث في اليوم.وفي ذات السياق، ثمن جهود وحدة تطوير البحث العلمي بالجامعة لنشاطها المتميز فى تحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على النشر الدولي في المجلات الدولية ذات معامل التأثير العالي.