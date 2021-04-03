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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: اللقاح الروسي فعال ضد جميع سلالات كورونا المعروفة حتى الآن

السبت 03/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك- V" فعال ضد جميع سلالات فيروس "كورونا" المعروفة حتى الآن.

وقال بوتين- في اجتماع مع المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم السبت- أن "اللقاح فعال، وعلى حد علمي من المحادثات مع المختصين، ضد جميع أنواع هذا الفيروس المعروفة حتى الآن".

من جهته، أكد المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي صحة ذلك، مشيرا إلى أنه "نظرا لاستخدام حقنتين مختلفتين، نعتقد أنه أفضل من اللقاحات الأخرى فيما يتعلق بجميع الطفرات، وثبت ذلك من خلال الطفرة البريطانية، وعدد كبير جدا من الطفرات الأخرى، ولذلك فإننا نعتقد بالفعل أن لدينا واحدا من أقوى اللقاحات في العالم، بما في ذلك ضد الطفرات".

كما أشار بوتين إلى أن أنظمة الاختبار المنتجة في روسيا تحدد عمليا جميع أنواع الطفرات.

وقال المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في الشأن ذاته: "نعم، هذا مهم للغاية، لأن الطفرات تمثل تحديا كبيرا حقا للبشرية، لكن روسيا تتقدم أيضا على الكثيرين هنا، سواء من حيث الاختبارات أو اللقاحات".

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