مصادر: البابا يُدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا تكلا بالعبور

كشفت مصادر كنسية مُطلعة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا تكلا بالعبور في أغسطس المقبل.ولفتت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها لـ«الدستور»: أنه من المقرر أن يشارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية البابا تواضروس خلال قداس التدشين، منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أكليمنضس أسقف الماظة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.