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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة للتعريف بكيفية التعامل مع مرض السكر خلال رمضان بالبحيرة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:32 ص
ندوة بالبحيرة
ندوة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة، دورة تدريبية عن أمراض السكر بمقر نقابة الأطباء بالبحيرة، تحت إشراف الدكتورة هويدا المسيري مدير إدارة التدريب بالمديرية، وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، واللجنة الفرعية للزمالة بالبحيرة.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم التدريب على كيفية التعامل أمراض السكر، مشيرًا إلى أنه تم تناول شرح تفصيلي لعلاج مرض السكرى وإبراز استخدام الأدوية المتوفرة في الوحدات الصحية والتأمين الصحي والمستشفيات بما يناسب درجة شدة المرض وإمكانية قياسه بالتطبيقات التكنولوجية المتداولة طبقا لأحدث الأدلة الإكلينيكية العالمية، كما قام بعرض أحدث الأبحاث في هذا النطاق.. فضلا عن عرض ما توصلت إليه المؤسسات العلمية العالمية طبقا لتوصيات الاتحاد الفيدرالي الدولي لمرض السكرى وصوم رمضان DAR في إيجاد معايير علمية لتوحيد التعامل وتصنيف المرضى سواء في إطار الاستخدام الآمن للدواء وإمكانية الصوم لهم من عدمه مدعم ذلك بفتوى مفتى الجمهورية حيال الأمر برمته.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، أن أعمال تلك الدورة تهدف الى زيادة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتوفيـر الرعايـة الصحيـة بجميـع مسـتوياتها.

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