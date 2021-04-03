رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: وباء كورونا يثير الذعر في بابوا غينيا الجديدة وجيرانها

السبت 03/أبريل/2021 - 11:31 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت مجلة "الايكونوميست" البريطانية، أن تفشي وباء كورونا تسبب في إثارة حالة من الذعر داخل بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في النصف الشرقي من جزيرة بابوا في جنوب غرب المحيط الهادي بالقرب من إندونيسيا، ولم يقتصر الشعور بالذعر على سكانها فقط بل انتشر إلى جيرانها أيضا؛ نتيجة لتسجيل عدد كبير من الإصابات بالفيروس خلال شهر فقط.

وأوضحت المجلة في تقرير، اليوم السبت - أنه "على الرغم من أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في بابوا غينيا الجديدة يعتبر هزيلا حيث يبلغ قرابة ألفي حالة إصابة فقط، وعدد حالات الوفاة يُقدر بالعشرات، إلا أن المثير للقلق هو أن أكثر من نصف عدد تلك الحالات سُجل خلال الشهر الماضي فقط".

وأشارت إلى أن بابوا غينيا الجديدة تعتبر واحدة من الدول التي لم تجر سوى القليل من الفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وجاء في التقرير أن بالرغم من أن العاصمة بورت موريسبي توصف بأنها بؤرة لتفشي الوباء في بابوا غينيا الجديدة، إلا أنه تم تسجيل حالات إصابة في 19 إقليما من أقاليم البلاد البالغ عددها 22 إقليما، ومن المحتمل أن يكون المرض قد انتشر من الجزء الإندونيسي في جزيرة غينيا الجديدة التي عانت مؤخرا من تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وأضاف التقرير "أن الإقليمين الغربي وغرب سيبيك يأتيان بعد العاصمة بورت موريسبي من حيث حالات الإصابة بالفيروس، ومع ذلك فإنه يتردد أن فيروس كورونا المستجد انتشر في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد أيضا".

وأشار إلى أن "الأمر الذي يثير الشعور بالقلق هو أن بابوا غينيا الجديدة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لمكافحة الوباء، وكثير من السكان المحليين يعانون من أمراض أخرى تزيد من إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا مثل المصابين بداء السكري والسل".

وأوضحت "الايكونوميست" في تقريرها "أن عدد الأطباء في بابوا غينيا الجديدة يبلغ 500 طبيب فقط، بينما يقل عدد الممرضين والممرضات عن أربعة آلاف، وأن عدد الأسرة في المستشفيات لا يزيد على خمسة آلاف سرير، وأن ما لا يقل عن 60 عاملا في مستشفى بورت موريسبي العام ثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر".

وتابع تقرير المجلة البريطانية أن الشعور بالذعر امتد إلى أستراليا المجاورة، حيث جرى إعلان حالة الطوارىء بمستشفى في مدينة كيرنس بولاية كوينزلاند الشمالية، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بين عمال استراليين عائدين من أحد مناجم بابوا غينيا الجديدة".

وذكرت السلطات الصحية في ولاية "كوينزلاند" الإسترالية، أنها أجرت مؤخرا 500 مسحة لعائدين من بابوا غينيا الجديدة، وثبت أن نصفها كانت إيجابية، مما زاد من الشعور بالانزعاج.

وقال رئيس وزراء الولاية جيمس ماراب إن تزايد حالات الإصابة بالمرض كان مذهلا، وأن ربع سكان بابوا غينيا ربما يكونوا مصابين بالفيروس.

وأضاف أن استراليا تتميز بأن لديها موارد للحد من انتشار العدوى، وتخطط لبدء حملة تطعيم للوقاية من كورونا، وتقوم في الوقت نفسه بإرسال أطباء وتقدم تبرعات إلى بابوا غينيا الجديدة.

غير أن مجلة "الايكونوميست" اختتمت تقريرها بالقول "إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ لأن بابوا غينيا الجديدة لديها حدود بحرية يسهل اختراقها جهة الشرق حيث تقع جزر سولومون التي توصف بأنها أقل تجهيزا من بابوا غينيا لمكافحة وباء كورونا".

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟