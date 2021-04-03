السماح للبريطانيين الحاصلين على لقاح كورونا بقضاء العطلات الصيفية بالخارج

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن أن البريطانيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد سيسمح لهم بقضاء العطلات خارج البلاد هذا الصيف دون الحاجة إلى إجراء جميع الاختبارات أو الخضوع للحجر الصحي، وفقا لخطط حكومية.وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير حصري - أنه من المتوقع أن يشير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إلى أنه عند فتح السفر إلى الخارج، ستعتمد القيود على نظام "إشارات المرور" والذي يتم بموجبه تصنيف الدول باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر وفقًا لدرجة خطورتها، والتي تعتمد على مستويات التطعيم ومعدلات الإصابة بكوفيد-19 وانتشار سلالات الفيروس فيها.ومن المتوقع أن يخضع جميع المسافرين العائدين إلى بريطانيا لاختبارات كوفيد-19 قبل مغادرة الدول التي سافروا إليها بغض النظر عن تطعيمهم، وفقا للمقترحات التي وضعتها فرقة العمل الحكومية المعني بالسفر الدولي والتي كشفت عنها الصحيفة.ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد الفيروس بحصولهم على جرعتي اللقاح قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات أقل بعد زيارة البلدان منخفضة الخطورة، وقد لا يضطرون إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند العودة من البلدان متوسطة الخطورة والتي تشمل وجهات متوسطية ذات شعبية.عن مصدر حكومي قوله: "بالنسبة للدول الصفراء، يمكنك إلغاء الحجر الصحي المنزلي. الأمر محل النقاش هو ما إذا كان سيُطلب أي اختبار بدلًا من الحجر الصحي".وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المحتمل الإعلان عن تفاصيل حول الكيفية التي ستعمل بها شهادات تطعيم محتملة من أجل السفر حتى تنشر فرقة العمل تقريرها في 12 أبريل. ومع ذلك، ألمح جونسون إلى دور التطعيمات يوم الخميس عندما قال: "بالتأكيد سيكون هناك عالم يستخدم فيه السفر الدولي جوازات سفر اللقاح".وحتى الآن، تم تطعيم 4 ملايين و948 ألفا و635 شخصًا في بريطانيا بشكل كامل، فيما تم تطعيم 31 مليونا و301 ألفا و267 شخصا بالجرعة أولى.وقالت الصحيفة إن الحكومة تستهدف إنهاء الحظر المفروض حاليا على السفر غير الضروري في 17 مايو واستبداله بنظام "إشارات المرور"، لكن القرارات النهائية ستعتمد على مراجعة أخرى للمخاطر في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا موجة ثالثة من كوفيد-19 وتعاني انخفاض معدلات التطعيم.ويمكن أن يقتصر عدد الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" للسفر دون حجر اصحي في البداية ما لا يقل عن 12 دولة، بينها عدد قليل من دول أوروبا، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة الأسبوع الماضي، على أن يؤجل فتح السفر على نطاق أوسع حتى يوليو أو أغسطس.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، ليلة الجمعة، أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ستكون لهم حرية السفر إلى الخارج دون الحاجة إلى الاختبارات ويمكنهم العودة دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي، في خطة مطابقة للخطة التي تنظر فيها بريطانيا، بحسب الصحيفة.ويأتي ذلك بعد بحث أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والذي أشار إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم "يحملوا الفيروس" ومن غير المرجح أن ينقلوه إلى أشخاص آخرين.