محافظ بورسعيد يقدم الهدايا للأطفال الأيتام

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الهدايا لأطفال دار الأيتام بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ إلى جمعية دار أيتام تحسين الصحة وجمعية كفالة اليتيم، حيث التقى بجميع الأطفال من نزلاء الدار وحرص على الجلوس معهم والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة.كما اطمئن من المسئولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفية التي يحتاج اليها الأطفال موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية.وأكد أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم. لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.وخلال الزيارة قرر محافظ بورسعيد صرف مكافاة قدرها ٢٠ ألف جنيه للمشرفين بجميع تحسين الصحة تقديرا لجهودهم في تقديم خدمة جيدة للأطفال والنظام داخل الدار وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.