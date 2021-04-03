«رويترز» تبرز ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر منذ بداية العام

سلطت وكالة "رويترز" للأنباء الضوء على تصريحات نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي في حديثها مع "سكاي نيوز" بإن عدد السياح الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 500 ألف سائح وأن هناك تزايدا كبيرا في إيرادات وعائدات السياحة في البلاد.وفي تقرير لها، قالت الوكالة الدولية أن مصر استقبلت نحو نصف مليون سائح في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 وحققت عائدات سياحية تراوحت بين 600 مليون و800 مليون، حسب تصريحات غادة شلبي الأخيرة.وأضافت أن تزايد أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر جاء رغم جائحة فيروس كورونا، والتي أدت إلى خفض إيرادات السياحة خلال العام الماضي 2020 إلى نحو أربعة مليارات دولار بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في عام 2019، ولكن مع فتح مصر المطارات أمام الرحلات الدولية في يوليو الماضي، بدأت أعداد السياح تتزايد مرة أخرى.كما أعادت مصر فتح الفنادق بعد حوالى شهرين من إغلاقها في مارس 2002، حيث كانت تعمل بنحو 25٪ من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.وقالت نائبة وزير السياحة والآثار في مقابلة مع "سكاي نيوز": نحن في انتظار موسم سياحي إيجابي، ونأمل في عودة السياحة أكثر مع تلقي اللقاحات"، مشيرة إلى أن أعداد السياح تضاعفت خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه.وأضافت إن مصر أتمّت الاستعدادات الخاصة بموكب نقل المومياوات الملكية من المُتحف المصري بالتحرير إلى المُتحف القومي للحضارة، مشددة على أن هذا الحدث سيلقي مزيدا من الضوء على الحضارة المصرية وسيُسهم في جذب أنظار العالم إلى المقاصد السياحية المصرية.وكانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء نشرت الاثنين الماضي، انفوجراف لتوقعات بانتعاش قطاع السياحة من 2021 حتى 2025 بعد أزمة جائحة كورونا.أوضح الانفوجراف أن مصر ستشهد في عام 2025 تزايد في إعداد السياح الوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية حتى تصل الأعداد إلى 14 مليون سائح اي مثل عام الذروة عام 2010، الذي شهد وصول 14 مليون سائح ثم شهدت الأعوام المتتالية حتى عام 2020 انخفاض كبير في إعداد السياح بسبب الأزمات المتتالية والتي أثرت سلبا على قطاع السياحة وكان آخرها جائحة كورونا والتي تسببت في غلق المجال الجوي بين دول العالم.وفي السابق، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن مصر استقبلت 3 ملايين سائح في 2020 في ظل الجائحة لتصبح من أهم الدول السياحية التي لم تغلق مجالها الجوي والبرامج السياحية في ظل الجائحة العالمية كما تم الإشادة الدولية بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها مصر لحماية صحة وسلامة السياح والعاملين بالقطاع السياحي.