«زدني»: 90% من الأعمال تعتمد على التحول الرقمي

قال الدكتور محمد يوسف الباز رئيس مجلس إدارة منصة "زدني"، إن أغلبية الأعمال على مستوى العالم تعتمد على التحول الرقمي والذي يعد من أهم التوجهات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم.ولفت خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك اليوم، إلى أن منصة "زدني" تولت تطوير اعمال بوزارة البترول ويليها بنك مصر وباقي البنوك ووزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأعمال على مستوى العالم تعتمد على الأعمال الرقمية.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا خلال في جميع المجالات، لافتا إلى أزمة كورونا جعلت مشروعات التحول الرقمي تشهد رواجًا.