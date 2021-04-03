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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم مطروح: يارا فوزى تحصد المركز الأول جمهوريًا بمسابقة التصميم الفنى

السبت 03/أبريل/2021 - 11:27 ص
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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أشاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، بالإنجازات المتواصلة والنجاحات البارزة للقطاع التعليمي بمحافظة مطروح، مؤكدا أن الزرع أتي غرسه مرة أخرى لتزداد الأنشطة التربوية في تعليم مطروح بريقا على مستوي الجمهورية بحصد المركز الأول بمسابقة أعياد الطفولة (التصميم الفني) والتي يتم تنظيمها تحت إشراف الوزارة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطالبة يارا فوزي بنت مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات التابعة لإدارة الحمام التعليمية حصلت على المركز الأول جمهوري في مسابقة أعياد الطفولة، مؤكدا أن ذلك الإنجاز يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والمتواصلة للأنشطة التربوية خلال المرحلة الأخيرة والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي محترم يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم الشكر والعرفان إلى إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وسلوي سمير موجه عام التربية الفنية والموجهين الأوائل والموجهين تقديرًا لهذا الانجاز الكبير علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.

كما قدم التهنئة إلى معلمي التربية الفنية بالمدرسة الإعدادية وكذلك ولي أمر الطالبة يارا واصفًا إياه بشريك النجاح والإنجاز، معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

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