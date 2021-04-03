طريقة تحميل وحل وتسليم امتحانات «ابناؤنا بالخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الامتحانات اليوم، والتي تستمر حتى 13 من نفس الشهر، وفقا للجداول المعلنة بالموقع الخاص بأبناء الخارج عبر الرابط https:sabroad.emis.gov.egوننشر فيما يلي خطوات تحميل الامتحان وكيفية الإجابة عليه وتسليمه:ـ يقوم الطالب بتحميل الامتحان الخاص به حسب الصف الدراسي المقيد عليه برقم جلوسه الذي حصل عليه من الموقع وحسب نوعية دراسة الطالب (لغات أو عربي).- يقوم الطالب بطباعة كل امتحان ثم يقوم بالإجابة عليه بالمنزل.- قبل البدء فى إجابة أي امتحان يقوم الطالب بتدوين بياناته على كل ورقة إجابة (اسم الطالب - الصف الدراسي- رقم الجلوس- الدولة- السفارة- نوعية دراسة الطالب عربي ام لغات).- يدبس الطالب أوراق الإجابة لكل مادة على حدا مع بعض، ثم يضع اوراق الاجابات لجميع المواد في مظروف واحد مغلق جيدا ويدون عليه نفس البيانات السابقة (اسم الطالب - الصف الدراسي- رقم الجلوس- الدولة- السفارة- نوعية دراسة الطالب عربي ام لغات).- تكون الإجابة على الامتحانات خلال أسبوع من بعد انتهاء فترة تحميل الامتحانات على الموقع ( أي تنزيل الطالب للامتحانات... يبدأ الطالب فى الإجابة)، أما (بعد إزالة الامتحانات من على الموقع... فأمام الطالب أسبوع واحد فقط للإجابة).وعن طريقة التسليم، أكدت الوزارة أنه سيتم تسليم الاجابات طبقا للمواعيد والإجراءات والطريقة التي تحددها السفارة أو المكتب الثقافي.وشددت الوزارة، أن الطالب الذي لن يسلم الاجابات إلى السفارة أو المكتب الثقافي يعتبر له دور ثان.