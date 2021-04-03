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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«قد قمتم مع المسيح».. رسالة عيد القيامة لبطريرك السريان الكاثوليك

السبت 03/أبريل/2021 - 11:26 ص
مار اغناطيوس
مار اغناطيوس
مونيكا جرجس
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وجه بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، رسالة عيد القيامة لعام 2021، تحت عنوان "قد قمتم مع المسيح".

وقال بطريرك السريان في نص رسالته: "نحن إخوة المسيح وأبناء القيامة، نعيش في هذا الشرق منذ فجر المسيحية حاملين صليبنا بفرح لأنه طريقنا المؤدية إلى القيامة".

وتابع: "أجدادنا شهدوا ليسوع فادينا واستشهدوا حبا به، آباؤنا رسخوا إيمانهم وتجذروا في المشرق، بقينا وسنبقى شهودا للقيامة، ليبقى أولادنا في هذه الأرض وينشروا فرح القيامة مشرقا في عتمة هذا الزمن".

وأضاف: "لا شك أن وباء كورونا قد عم البشرية جمعاء وغير نمط الحياة التي اعتادها العالم بأسره ومع كل الآلام التي سببها للكثيرين بيننا، من فقدان أحباء لنا وتفشي أمراض قد يطول الشفاء منها بسبب الفيروس الفتاك، فنحن أبناء الرجاء، وباحتفالنا بقيامة ربنا يسوع المسيح منتصرا على الموت، نستخلص درسا للبشرية جمعاء أن نترك الإنسان القديم فينا الذي نسي الله وعطاياه له، ونلبس الإنسان الجديد الذي ينمو بالنعمة".

أضاف: "فلتكن محنة الوباء نقطة التحول للعمل سويا والعودة إلى جذورنا وتقاليدنا وعائلاتنا، لأنه بات أكيدا أنه دون الرجوع إلى الرب المنتصر على الموت، لا يمكننا الانتصار على الآلام الجسدية والنفسية والاجتماعية التي سببها هذا الوباء في الأفراد والمجتمعات".

وواصل: "نسأل الرب مخلصنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات أن يتحنن على العالم بالقضاء على هذا الوباء والحد من انتشاره بأسرع وقت ممكن، وأن ينعم على المصابين به بالشفاء التام، وعلى الراقدين بالراحة الأبدية، وأن يؤازر الأطباء والممرضين والممرضات ومساعديهم، ويلهم الباحثين والأطباء لإيجاد الدواء الشافي".

وتابع: "في لبنان، لقد مضت ثمانية أشهر على انفجار مرفأ بيروت الإجرامي في 4 أغسطس 2020، وبيروت لا تزال متشحة بالسواد حزنا على الضحايا بالمئات والجرحى بالآلاف، لقد عرف تاريخها العريق الكوارث والدمار والتمزق، ولكنها كانت تعود إلى الحياة كطائر الفينيق، وعلى مثال ربنا المنتصر على الموت، تمكنت، بسواعد أبنائها، من إعادة البناء والعودة إلى الحياة، إننا نضم صوتنا إلى مطالبة المنكوبين بوجوب كشف المسؤولين عن هذا الانفجار الرهيب، مهما علا شأنهم وعظم نفوذهم، كي تتم محاسبتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم بما يتناسب وإجرامهم".

واستكمل: "كما نصلي كي يتخطى لبنان الأزمات التي تعصف به، فيتوقف المسؤولون عن المغامرة بمصير شعبهم، ويكفوا عن استغلال المواطنين والتذرع بمصالح جماعاتهم وطوائفهم، لأنهم يفعلون عكس ذلك وباسم الله، فالطوائف ليست بحاجة لحمايتهم، وليسوا هم من يحافظون على حقوقها، إنما الدستور اللبناني وحده كفيل بالحفاظ على حقوق جميع أبناء الوطن، لأي طائفة أو مذهب انتموا".

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