محافظ بنى سويف يفتتح المحطة الوسيطة بناصر بـ18 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة مركز ناصر، ضمن منظومة النظافة الجديدة والتي تأتي ضمن افتتاحات العيد القومي، للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد.وتفقد المحافظ مكونات المحطة المقامة على مساحة 1950 م2، بطاقة استيعابية 300 طن قمامة يوم، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 18 مليون جنيه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، لتكون ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال.وتضم المحطة بوابات خروج ودخول ورامبات، ورصيف تفريغ، وميزان أرضي بسكول، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحي، ونقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات، منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالي ومولد كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة.وأكد المحافظ أهمية المحطة التي تعتبر إضافة نوعية لمنظومة النظافة بالمحافظة، خاصة وأنها تخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وقرى: اشمنت، بني عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى: بليفيا، شريف باشا، ابشنا بمركز بني سويف، والنويرة، قاي بإهناسيا، بجانب قرية ابوصير الملق الواسطى.رافق المحافظ خلال زيارة مركز ومدينة ناصر كل من اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتورة أسماء سامي مدير عام البيئة.