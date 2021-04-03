أطباء ألمان يطالبون بإتاحة التطعيم للجميع دون تحديد أولويات

دعا اتحاد عموم الأطباء في ألمانيا إلى التخلي عن الالتزام بمبدأ الأولوية في إعطاء التطعيم ضد كورونا لبعض المجموعات السكانية مع زيادة عدد الجرعات المتاحة.وقال أولريش فايجلت، من الاتحاد، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، الصادرة اليوم السبت: "كانت قائمة الأولويات وما زالت إرشادا جيدا للأطباء بينما كان اللقاح متاحا بكميات صغيرة.. لكن قريبا لن نضطر إلى الاهتمام كثيرا بالأرقام، بل بشكل متزايد بصحة الناس".وذكر فايجلت أنه إذا تجاوزت كمية الجرعات المتاحة مستوى معينا، يجب أن تكون الأولوية "للحصول على اللقاحات بأسرع ما يمكن لكل من يستطيع ويريد".ومن المقرر أن يبدأ حوالي 35000 طبيب عام في ألمانيا في تطعيم مرضاهم كورونا في الأسبوع الذي يلي عيد القيامة.