ألمانيا: الوكالة الاتحادية للعمل مستعدة للمساعدة في تطعيم العاطلين

أبدت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا استعدادها للمساعدة في تطعيم العاطلين عن العمل ضد كورونا.وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، قال كريستيانه شونفيلد، عضو مجلس إدارة الوكالة: "نحن نوظف نحو 300 طبيب من ضمن أعمالهم فحص العاطلين، وبالإضافة إلى ذلك هناك أطباء الشركات الملزمون تعاقديا"، مشيرا إلى أن الوكالة ممثلة على نطاق مكاني واسع ويمكنها تقديم إضافة إلى حملات التطعيم.وأضاف شونفيلد أن الوكالة عازمة على توفير تطعيم لموظفيها البالغ عددهم قرابة 100 ألف شخص بأسرع ما يمكن، وقال إنه من الممكن تطعيم العاطلين أيضا إذا كانت هناك رغبة في ذلك.وتابع شونفيلد: "ونحن لن نرفض أي حل غير تقليدي في مثل هذا الموقف إذا كانت هناك حاجة إلينا".تجدر الإشارة إلى أن عدد العاطلين المسجلين في ألمانيا وصل في مارس الماضي إلى قرابة 8. 2 مليون شخص.