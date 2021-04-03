وكالة الأدوية البريطانية: وفاة 7 تلقوا لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي، وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18،1 مليون جرعة تم إعطاؤها.وأكد جون راين، مدير الوكالة، في بيان أرسل إلى وكالة «فرانس برس»: "فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر".