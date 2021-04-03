10 ملايين جنيه لتطوير 10 مواقع بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق بالمحافظة، وأعلنت مديرية الطرق والنقل فى بيان لها اليوم السبت، إنه تم تسليم عدد ١٠ مواقع بمراكز دمياط وفارسكور لبدء تنفيذ عمليات رد الشيء لأصله بهم باعتمادات مالية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه.كما أكدت المديرية أنه سيتم متابعة هذه العمليات بصفة مستمرة للتأكد من تنفيذها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد والمعايير الفنية والهندسية طبقًا لما وجهت به محافظ دمياط فى هذا الشأن.