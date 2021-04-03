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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البريد»: التحول الرقمي ضرورة تفرضها تطلعات المستقبل

السبت 03/أبريل/2021 - 11:16 ص
التحول الرقمي
التحول الرقمي
راندا التوني
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قال إيهاب أبو بكر نائب رئيس مشروعات التحول الرقمي بهيئة البريد المصري، إن التحول الرقمي ضرورة تفرضها تطلعات المستقبل لما لها من أهمية لتيسير حياة المواطن وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك المنعقد اليوم بالقاهرة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة، أن التحول الرقمي أهمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يجب أن تتبنى المؤسسات ثقافة التحول إلى التطبيقات الرقمية الحديثة.

وأوضح أن البريد المصري دور كبير في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استغلال الثروة البشرية وإمكانيات البريد المصري لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وقال إن البريد يستهدف تحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الفروع لمواكبة التحول الرقمي والشمول المالي وإثراء دور البريد المصري في التجارة الإلكترونية.

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