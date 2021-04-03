اليوم.. بدء الحملة القومية لمكافحة الأمراض الوبائية

وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الأبقار، وجدرى الأغنام، فى 27 محافظة، اعتبارا من اليوم السبت، بهدف حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض الوبائية.وناشد وزير الزراعة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم، وذلك لضمان كفاءة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية.وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية السبت، إن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة، ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة، موضحا أنه تم توفير مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.