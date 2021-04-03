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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

السبت 03/أبريل/2021 - 11:14 ص
مؤتمر صناعة النشر
مؤتمر صناعة النشر
نضال ممدوح
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تنظم لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ المؤتمر السنوي للجنة الكتاب والنشر والذي يحمل عنوان: "صناعة النشر وقت الأزمات" وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الإثنين الموافق 5 أبريل الجاري بمقر المجلس. ويشارك به عدد من المتخصصين في مجال النشر؛ يتناولون عدد من الموضوعات.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية التي تنطلق في العاشرة كلمات ومداخلات كل من: د. خالد العامري – مقرر لجنة الكتاب والنشر٬ د. غادة طوسون – رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية - د. هشام عزمي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويناقش المؤتمر محاور: المحور الأول: قضايا وتحديات صناعة النشر٬ ويرأس الجلسة د. رءوف هلال: ويتضمن المحور: "تأثير الطباعة عند الطلب علي صناعة الكتاب" ويدير الحوار الناشر صبري حسن، بمشاركة الناشرين علي عبد المنعم، وجورج نوبار.

"تأثير وباء كوفيد 19 علي صناعة الكتاب التقليدي والإلكتروني في مصر" - يدير الحوار الناشر شريف بكر، بمشاركة: رانيا حنا وأحمد رويحل.

"دور المكتبات ومراكز المعلومات في دعم الكتاب" مداخلة يقدمها د. محمد فتحي عبد الهادي.

وفي الواحدة ظهرا يبدأ المحور الثاني للمؤتمر تحت عنوان: مستقبل صناعة النشر أثناء وبعد جائحة كورونا"٬ برئاسة د. خالد العامري. يليها مداخلة "المنصة الرقمية للإنتاج الفكري المصري ودورها في تخطيط صناعة النشر" بمشاركة د. شوقي سالم.

وفي الواحدة والنصف جلسة "تطور تشريعات صناعة النشر في مصر لمواجهة الأزمات" بمشاركة د. حسام لطفي. يليها في الثانية جلسة "صناعة الكتاب الرقمي والصوتي ودورها في دعم الكتاب أثناء الأزمات".

وتعقد الجلسة الأخيرة في الثالثة عصر بعنوان "ملخص استراتيجية مستقبلية لصناعة النشر والتوصيات"، بمشاركة: د. خالد العامري٬ ود. شوقي سالم.

يعقد المؤتمر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة ؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث فعالياته أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

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