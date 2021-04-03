رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 4013 إصابة جديدة بكورونا و125 حالة وفاة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:19 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، أن هناك 70 ألفًا و811 حالة نشطة، فيما ارتفعت عدد الحالات المؤكدة في بلغاريا منذ بدء الجائحة إلى 350 ألفًا و340 شخصًا.

ويوجد في المستشفيات 10 آلاف و382 شخصًا، منهم 753 في العناية المركزة، فيما تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 آلاف و996 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 266 ألفًا و91 شخصًا.

وتوفي خلال الـ24 ساعة الماضية 125 شخصًا، وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و438 شخصًا.

موضوعات متعلقة

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟