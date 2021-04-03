بلغاريا تسجل 4013 إصابة جديدة بكورونا و125 حالة وفاة

شخصًا

شخصًا

شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، أن هناك 70 ألفًا و811 حالة نشطة، فيما ارتفعت عدد الحالات المؤكدة في بلغاريا منذ بدء الجائحة إلى 350 ألفًا و340 شخصًا.ويوجد في المستشفيات 10 آلاف و382، منهم 753 في العناية المركزة، فيما تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 آلاف و996، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 266 ألفًا و91وتوفي خلال الـ24 ساعة الماضية 125 شخصًا، وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و438 شخصًا.