«الاتصالات»: مصر الرابعة إفريقيًا فى سرعة الإنترنت

كشفت الدكتورة سالى رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدم مصر 55 مرتبة في مؤشر الذكاء الاصطناعى لعام 2020 بين 172 دولة، بالإضافة إلى تقدمها من المركز الـ40 إلى الـ4 في متوسط سرعة الإنترنت على مستوى إفريقيا، كما احتلت المرتبة 84 فى مؤشر جاهزية الشبكة عالميًا.وأشارت مستشار وزير الاتصالات، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا قويًا فى نمو الاقتصاد المصري، حيث حقق ناتجا محليا قدره 107 مليارات جنيه محققًا أعلى نمو بنسبة 16%، لتبلغ بذلك نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019- 2020، موضحة أن عدد العاملين بالقطاع يصل إلى 280 ألف شخص.كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعى دورًا محوريًا فى نمو اقتصاديات الدول التى تنجح فى استيعابه داخل منظومته مقارنة بالدول التى ستظل تعتمد على الحلول التقليدية، فمن المتوقع أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، وفى مصر يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 75%، وهو إن كان أعلى من أجزاء كثيرة من العالم إلا أنه لا زال متأخرًا عن بعض دول الجوار الذين تتراوح أرقامها بين 12% إلى 14%.