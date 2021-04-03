رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الاتصالات»: مصر الرابعة إفريقيًا فى سرعة الإنترنت

السبت 03/أبريل/2021 - 11:35 ص
الدكتورة سالى رضوان
الدكتورة سالى رضوان
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت الدكتورة سالى رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدم مصر 55 مرتبة في مؤشر الذكاء الاصطناعى لعام 2020 بين 172 دولة، بالإضافة إلى تقدمها من المركز الـ40 إلى الـ4 في متوسط سرعة الإنترنت على مستوى إفريقيا، كما احتلت المرتبة 84 فى مؤشر جاهزية الشبكة عالميًا.

وأشارت مستشار وزير الاتصالات، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا قويًا فى نمو الاقتصاد المصري، حيث حقق ناتجا محليا قدره 107 مليارات جنيه محققًا أعلى نمو بنسبة 16%، لتبلغ بذلك نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019- 2020، موضحة أن عدد العاملين بالقطاع يصل إلى 280 ألف شخص.

كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعى دورًا محوريًا فى نمو اقتصاديات الدول التى تنجح فى استيعابه داخل منظومته مقارنة بالدول التى ستظل تعتمد على الحلول التقليدية، فمن المتوقع أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، وفى مصر يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 75%، وهو إن كان أعلى من أجزاء كثيرة من العالم إلا أنه لا زال متأخرًا عن بعض دول الجوار الذين تتراوح أرقامها بين 12% إلى 14%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة