روسيا توافق على تمديد اتفاق التعاون مع أمريكا في مجال الفضاء

وافقت الحكومة الروسية على تمديد اتفاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء حتى نهاية عام 2030.وذكر بيان للحكومة الروسية، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية سيبقى ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2030.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وافق على اقتراح تمديد هذا الاتفاق، موضحا أن قرار التمديد تم الاتفاق عليه مسبقا مع الجانب الأمريكي، على أن تستكمل إجراءات التمديد بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلقة بهذا الشأن.