تعافى 25 من كورونا بالوادى الجديد.. وتجهيز مستشفى الفرافرة لتلقى اللقاح

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم، تعافي 25 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصبح عدد المتعافين 321 حالة، وإصابة 40 حالة جديدة ليصل عدد المصابين إلى 463 حالة حتى الآن وحالة وفاة وحيدة من مركز الخارجة.كما أكدت اللجنة في بيان لها اليوم بتيسير إجراءات حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا بالمناطق النائية، وتجهيز مستشفى الفرافرة المركزي لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح مجانا، ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظة إلى ٣ مراكز وهم: المركز الطبى بحي الزهور بالخارجة، والمركز الطبى بموط بالداخلة، ومستشفى الفرافرة المركزي.وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على ضرورة سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس، وتؤكد وزارة الصحة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة وذلك بالتزامن مع توقعات حدوث موجة ثالثة من الفيروس، والتسجيل من خلال الموقع التالي:أو على الخط الساخن 153‪35أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.وأهاب الزملوط بالمواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين.وحذر محافظ الوادي الجديد من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.