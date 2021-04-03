رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البطريرك الماروني: عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية جزء من مخطط هدم المؤسسات

السبت 03/أبريل/2021 - 11:09 ص
الكاردينال مار بشاره
الكاردينال مار بشاره
أ ش أ
طباعة
انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، السياسيين اللبنانيين المسئولين عن عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا أن تصرفات الطبقة الحاكمة تنطوي على تلاعب بمصير البلاد في ظل التداعيات الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية الخطيرة للفراغ الحكومي، على نحو يقطع بوجود مخطط لتغيير هوية لبنان وهدم المؤسسات الدستورية.

وتوجه بطريرك الموارنة – في كلمة له اليوم خلال رسالة الفصح (وفق التقويم الغربي) – برسالة إلى المتسببين في أزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية وتداعياتها، مناشدا إياهم بـ "الكف عن السلوك المُهين والمهيمن والأناني والسلطوي والاجتهادات الشخصية في التفسيرات الدستورية، والتوقف عن التضحية بلبنان واللبنانيين من أجل شعوب أخرى وقضايا ودول أخرى، والإفراج عن القرار اللبناني والشعب".

وقال: "كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كيانا وشعبا وأرضا وكرامة، ويؤلمنا بالأكثر أنها لا تدرك أخطاء خياراتها وسياساتها، بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب. وكم يؤلمنا أيضا أن بعضا من هذه الجماعة يتمسك بولائه لغير لبنان وعلى حساب لبنان واللبنانيين".

وأكد أن الذين يعرقلون عن قصد تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يتسبب في شلل للدولة بأكملها، يقومون بهذه التصرفات لإيهام الشعب أن المشكلة في الدستور، مشددا على أن التمسك بالدستور هو الحل وأن "سوء الأداء السياسي والأخلاقي والوطني هو المشكلة".

وأضاف: "لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده. هناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى، وهناك أطراف تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول والتسويات. فليدرك الجميع أن الحياة الوطنية ليست حصصا وتحقيق مكاسب فئوية وسياسية وطائفية ومذهبية وحزبية. إن حقوق الطوائف وحصصها تتبخر أمام حقوق المواطنين في الأمن والغذاء والتعليم والطبابة والعمل والازدهار والسلام".

وشدد على وجود الحاجة المُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية، مشيرا إلى أن لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين (خبراء) مستقلين غير حزبيين، يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على النجاح، وأن تكون حكومة لا يملك فيها أي طرف سياسي أو حزبي أو نيابي "الثُلث الوزاري المعطل" لا سيما وأنه غير موجود في الدستور، وأن تُتبع في تأليفها نص المواد الدستورية من دون اجتهادات، وأن تلبي حاجات اللبنانيين وأن يرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

تاج الدين: تسريع وتيرة التطعيم بلقاح كورونا.. ومصر تتسلم 4.5 مليون جرعة قريبا

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة