مالیزیا: 200 ألف شخص أكملوا الجرعتین من لقاح كورونا

قال وزیر الصحة المالیزي، الدكتور أدھم بابا، اليوم السبت، إن 264 ألفًا و584 شخصًا أكملوا الجرعتین الأولى والثانیة من المرحلة الأولى من برنامج التطعیم الوطني ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید-19).وأوضح وزیر الصحة المالیزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن 506 آلاف و69 شخصًا تلقوا من الجرعة الأولى، لیصبح بذلك المجموع الكلي لمن تلقوا الجرعتین الأولى والثانیة من اللقاح في البلاد 770 ألفًا و653 شخصًا.