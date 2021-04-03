مالیزیا: 200 ألف شخص أكملوا الجرعتین من لقاح كورونا
السبت 03/أبريل/2021 - 11:20 ص
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قال وزیر الصحة المالیزي، الدكتور أدھم بابا، اليوم السبت، إن 264 ألفًا و584 شخصًا أكملوا الجرعتین الأولى والثانیة من المرحلة الأولى من برنامج التطعیم الوطني ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید-19).
وأوضح وزیر الصحة المالیزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن 506 آلاف و69 شخصًا تلقوا من الجرعة الأولى، لیصبح بذلك المجموع الكلي لمن تلقوا الجرعتین الأولى والثانیة من اللقاح في البلاد 770 ألفًا و653 شخصًا.
وأوضح وزیر الصحة المالیزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن 506 آلاف و69 شخصًا تلقوا من الجرعة الأولى، لیصبح بذلك المجموع الكلي لمن تلقوا الجرعتین الأولى والثانیة من اللقاح في البلاد 770 ألفًا و653 شخصًا.