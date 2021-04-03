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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

السبت 03/أبريل/2021 - 11:07 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للمركز، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و700 طن تشمل (33 ألف طن فوسفات و6 آلاف و850 طن رمل و10 آلاف و350 طن يوريا وألفين طن ألواح جبس و1500 طن مولاس.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و250 طنا تشمل (24 ألفا و146 طن ذرة و11 ألفا و500 طن قمح و5 آلاف طن فول صويا و1644 طن خشب زان و212 طن أبلاكاش و748 طن صودا).

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 116 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وشبت وفلفل وملوخية وورق عنب وجزر وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وزيتون وليمون وفول سوداني وكتان ولوف) وفواكه (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن ولبنان وأسبانيا وألمانيا وسلوفينيا والصين والهند ومالطا وكرواتيا وإيطاليا وانجلترا وسنغافورة وأمريكا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 239 حاوية مكافئة.

ولفت البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 15 ألفا و724 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و772 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و264 شاحنة.

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