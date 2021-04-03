نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية من محاولة اغتيال

نجى معاون مدير الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العراقية من محاولة اغتيال، وفقما أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل.يأتي هذا فيما كشفت قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم السبت، عن وجود خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحسيني، قوله، إن "هنالك اجتماعات عقدت مع الجانب الإيراني، ودونت ملاحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث في السليمانية التابع للإقليم، فضلًا عن وجود ثغرات تخص ملف التهريب، واللواء بحاجة الى زيادة الدعم للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل".وشدد على "عدم السماح بعمليات التهريب أو التسلل أو التحرك الإرهابي، وهنالك جهود بذلت على الحدود السورية، وهي الآن مستقرة".وأضاف أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب، ما أثر في المنتج الوطني بشكل كبير"، موضحًا أن "بعض منافذ الإقليم غير رسمية ومعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي".