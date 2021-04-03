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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:10 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت روسيا 9 آلاف و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع عن اليوم السابق (8792 إصابة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و572 ألفا و77 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 384 وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ(24) الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 100 ألف و17 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 9 آلاف و618 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4 ملايين و195 ألفا و869 شخصا.

من جانبها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي عن إجراء أكثر من 121.3 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي في عموم روسيا منذ بداية الجائحة.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن 491 ألفا و949 شخصا يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

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