«دويتشه فيله» عن موكب المومياوات: حدث لا يتكرر كثيرًا

أشادت "دويتشه فيله" الألمانية، باحتفال مصر بموكب المومياوات اليوم السبت، حيث وصفت الشبكة الالمانية الحدث بأنه لا يتكرر كثيرا.وقالت الشبكة الألمانية إن الحدث سوف تحضره مديرة اليونسكو والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، حيث ستنقل مومياوات عدد من الملوك والملكات الذين حكموا مصر قبل آلاف السنين من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.وسيتم نقل المومياوات الملكية في حاويات خاصة مع اتباع إجراءات مشددة لعدم تعرضها لأي مخاطر.وسينقل الموكب 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من القاهرة.وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن كل مومياء ستوضع في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان سلامتها، وستوضع الكبسولات على عربات مصممة لحملها وضمان ثباتها.وأضاف أن الاختيار وقع على متحف الحضارة لأن مصر تريد عرض المومياوات بطريقة تعبّر عن الحضارة وتنقل علما وثقافة وليس لمجرد الترفيه كما كان عليه الحال في المتحف المصري.من المقرر أن يحضر الحفل مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.