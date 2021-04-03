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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ قنا يستقبل وزير القوى العاملة في بداية جولته بالمحافظة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في بداية جولته الثانية بمحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان- تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يلتقي الوزير المحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتسليم عددًا من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني على 8 مهن بمركز التدريب المهني بفقط بالإضافة إلى شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.

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