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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس 3 تجار لحيازتهم حشيش بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:09 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 36 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، "لهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 36 طربة لمخدر الحشيش وسلاحين أبيض ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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