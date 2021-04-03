بالمواعيد.. وزير التعليم يعلن عن ورش عمل ببنك المعرفة المصري

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري، سيعقد ورش عمل للتعرف على مكتبة إثراء للثقافة والعلوم وكيفية استخدامها.وطالب الراغبين فى الانضمام إلى تلك الورش، للعمل من "العبيكان" و"بنك المعرفة المصري" في المواعيد التالية:يوم السبت ٦ أبريل الساعة ٣:٣٠ مساءً:يوم السبت ١٣ أبريل الساعة ١٢:٣٠ مساءً:يوم السبت ٢٠ أبريل الساعة ١١:٠٠ مساءً:يوم السبت ٢٧ أبريل الساعة ٢:٠٠ مساءً:كما طالب الراغبين فى الانضمام بضرورة التسجيل ليصله رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.