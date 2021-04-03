اعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن وصول خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من اعتماد وزير الإسكان للمخطط الخاص بمدينة الداخلة، وكذلك المخطط الخاص بمدينتي باريس وبلاط بعد موافقة هيئة العمليات.من ناحية أخرى، أكد الزملوط أنه تم اعتماد الحيز العمراني لمدينة بلاط وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني لكافة مدن وقري المحافظة البالغ عددها ٥ مدن و١٧٧ قرية وتابع.ووجه المحافظ الشكر لوزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة، مؤكداََ أن إعتماد المخططات يساهم في تيسير استخراج تراخيص البناء وتحقيق التنمية المستدامة.وأشارت منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أن المخطط حدد عدد الأفراد على الفدان بنحو ١٥ فردالفدان، كما يشمل المخطط مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والاستثمارية الحالية والرؤية المستقبلية لهذه المشروعات.