خطة لحماية رأس البر والمنتزه من آثار تغيرات المناخ

تستمر الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الرى، فى تنفيذ أعمال خطة العام الجديد بشأن حماية شواطئ المدن الساحلية المختلفة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، للحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، ومنها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد ورأس البر ورشيد.وتفقدت المهندسة عزه عبد الحميد أحمد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية والتدعبم للحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ومتابعة أعمال صب الكتل الخرسانية، فى إطار الحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المستمر.كما تفقد المهندس على السعيد أبوصالح مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بشرق الدلتا ببورسعيد، أعمال حماية وتدعيم غرب لسان رأس البر لمواجهة آثار إرتفاع الحرارة وعوامل النحر المستمر، والنوات الشديدة على الشاطئ التى تؤدى إلى تآكل أجزاء منه.وتنفذ هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، خطة متكاملة تستهدف حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان كثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر،وذلك للحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والخاصة.