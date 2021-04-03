«الجندى المجهول».. الرائدات الريفيات يساهمن في نشر الرسائل المجتمعية والصحية السليمة

الرائدات الريفيات، أسم تردد مؤخرا بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، لنشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وبات هذا الجندي المجهول يلعب دورا هاما فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي.تقول سامية مصطفى عبد العزيز رائدة ريفية وعضو المجلس القومي للمرأة خريجة خدمة اجتماعية، ورئيس مجلس جمعية الرائدات المصريات في الإسماعيلية، اعمل رائدة ريفية منذ عام 1998 و الرائدة الريفية لابد أن تكون من أهل المكان التي تخدم فيه وده شرط أساسي وأن تكون محبة للعمل الاجتماعي ولديها القدرة على خدمة الغير ، ودورها هو الخدمة والتوعية ومساعدة السيدات للحصول على المعاش وأي موضوع يطرأ على الساحة نقوم بالتوعية به.وتستكمل، أيام كورونا كنا نعمل في المكان المحيط بنا عددنا 6 رائدات في مكان واحد كان دورنا الحفاظ على المصابين وتوعية الأهالي ومساعدتهم ، وأهم شيء أن تكون الرائدة محبة للغير وحسنة السمعة حتي تستطيع توصيل المعلومة والمساعدة للمتلقي ، أيضا نقوم بتجهيز اليتيمات و نعمل أبحاث ونقوم بالعمل في برنامج تكافل وكرامة.وتوضح قائلة: الرائدة الريفية هي الدينامو في المكان ونقدم الشكر للدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن على مساعدتنا ولا تتأخر فى الرد علينا فى اى استفسار، كما أنها تعطينا دفعة معنوية ووعدتنا بالمساعدة من خلال رفع المكافآت الخاصة بينا نتمنى من الله أن تظل معنا فهي سند وأمان.وقالت إن الرائدة هي التى تحاول كسب قلوب كل سكان القرية التي تعمل بها وتحاول مساعدتهم وتوجيههم دون تعب أو كلل وكسب ودهم وحبهم وخلق جو أسري بينها وبين أهل القرية ، ولابد أيضا أن يكون هناك تعاون بينها وبين المصالح الحكومية وأن تكون على دراية بكل شيء حولها، ومن وجهة نظري أن الرائدة الريفية التي تقول عندي معوق إذا هي رائدة غير ناجحة وغير متواصلة في عملها.أما بسمة عبد الجواد رائدة ريفية من محافظة سوهاج، تقول أنا خريجة معهد فني صناعي، حاولت كثيرا التطوع مع جمعيات خيرية لخدمة أهل القرية وكسب محبتهم فقط، وأعمل رائدة منذ 11 عاما وكنت احصل على مبلغ 150 جنيها حتى وصلت إلى 900 جنبها في شهر مارس الماضي.وأضافت: التحقت بالعمل كرائدة ريفية على أمل أن يكون لي وظيفة ثابتة لكن اكتشفت بعد ذلك أنه عمل تطوعي، أما معظم الرائدات الريفيات كان لهم الفضل في مشروع تكافل وكرامة في بحث الحالات وغيرها نحن نقوم بعمل رئيس الوحدة في كل شيء.وتقول: نحن كرائدات ريفيات تقوم بحملات التوعية والتطعيمات وتنظيم الأسرة وأيضا في أي محافل سياسية مثل الانتخابات نقوم بحشد السيدات وتوعيتهم بضرورة المشاركة السياسية، أيضا قمنا خلال جائحة كورونا بالاشتراك مع جمعيات الأهلية ووزعنا كمامات وكحول وأدوات تطهير بالإضافة إلى أننا تعاونا مع المجلس القومي في كل حملات طرق الأبواب، بالإضافة إلى التوعية ببرامج الوزارة مثل ختان الإناث وغيرها.فيما تقول، سعدية محمد من محافظة القليوبية، حاصلة على الشهادة الإعدادية تم تعييني من مارس 1994، وأعمل رائدة ريفية بدأت العمل كمتطوعة منذ عام 1994 وحتى الآن ونتمنى التعيين لأننا مازلنا نحصل على أجر رمزي، قائلة: الحمدلله الوزيرة زودت مرتباتنا وقبضنا الشهور المتأخرة بمبلغ شهري 900 جنيه.وتوضح: عملت رائدة ريفية حبا في الناس والعمل على خدمتهم عندما بدأت العمل كنت احصل على مبلغ 46 جنيها وكان زوجي يطالبني بترك عملي ولكني رفضت حبا في خدمة الغير راضية الحمد لله بما قسمه الله لي توفي زوجي ومعي ولد وبنت تزوجوا وأنا عمري الآن 49 عاما وقررت إني أستمر في هذا العمل حتى لو كان دون مقابل يكفيني مساعدة الناس وحب الغير لي.وتقول: جيهان حمدي من محافظة المنيا حاصلة علي دبلوم فني صناعي، عملت رائدة ريفية منذ عام 1993 تقدمت للعمل وعملت اختبار وتم قبولي وبدأت العمل حتى الآن وكنت أعلم من البداية أنه عمل تطوعي وليس له راتب شهري، أحببت هذا العمل لأني أقوم من خلاله بتقديم رسالة للغير ومساعدة أهل القرية من خلال التوعية والنصائح أشعر بالسعادة عندما أجد نتيجة هذا الجهد مع من حولي وهذا ما شجعني على الاستمرار.وتستكمل، ثقة السيدات بي هو الدعم النفسي الذي جعلني استمر، وعن البرامج التي تناقشها قالت: أخر تقرير تم طلبه مننا كان في برنامج وعي عن الزواج المبكر وكان من خلال توعية 100 أسرة ذهبت إلي عدة مكان لعمل زيارات منزلية للتوعية بهذه القضية.أنا سماح عصام من محافظة جنوب سيناء، أعمل رائدة منذ 9 سنوات، أحببت العمل كرائدة رغم الصعوبات التى تواجهني فالعادات والتقاليد فى المحافظة مختلفة عن المحافظات الأخرى، وتحتاج إلى تعامل مختلف للوصول إلى الأسر وإقناعهم.وتوضح، أبرز المشاكل التى تواجهني كرائدة ان معظم الأسر لا يتعاملون بالأوراق الرسمية وهو ما يؤدى إلى تعطيل الأولاد فى دخولهم المدارس، أو استخراج شهادات الوفاة والمعاشات وغيرها.وتستكمل معظم الأسر تتزوج من خلال "الاصلة" وهو زواج يقوم على الإشهار دون قسيمة زواج، لذلك يحتاج لجهد كبير لإقناعهم بضرورة تغيير هذه العادة والتى تؤدي إلى حرمان بعض الأبناء من التعليم.