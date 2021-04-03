العنانى يناقش مع أمين «السياحة العالمية» عودة الأنشطة

ناقش الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار مع زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والذي جاء في زيارة إلى مصر على رأس وفد من المنظمة تلبية للدعوة التي وجهها له الوزير للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات من بينها سبل استئناف حركة السياحة حول العالم، ووضع السياحة العالمية والتوقعات المستقبلية لها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.كما تناول اللقاء مناقشة بعض المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة الريفية بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة، حيث تحدث وزير السياحة والآثار عن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقته الدولة المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".ومن جانبه، قام الأمين العام للمنظمة بتسليم الدكتور خالد العناني نماذج من المطويات التى تم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة وتم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزير والأمين العام للمنظمة الهدايا التذكارية.