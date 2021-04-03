الامين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور الأهرامات (صور)

زار زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له أمس، منطقة أهرامات الجيزة.ورافقه خلالها المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابهم في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.وخلال الزيارة، أبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم ولا سيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، معربًا عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبو الهول، وحرص على التوجه إلى المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفه بـ "الخلاب وأنه أفضل موقع مطعم في العالم".جدير بالذكر أنه قد وصل زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مساء أمس الأول مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلي مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.