الرئيس الألمانى يطالب بحشد القوى لمكافحة موجة كورونا الثالثة

طالب الرئيس الألماني، فرانك- فالتر شتاينماير، بقواعد مفهومة وبرامجماتية لمكافحة وباء كورونا، وطالب المواطنين بحشد القوى المشتركة لمكافحة الموجة الثالثة من الوباء.وخلال خطاب تليفزيوني تم تسجيله أمس الجمعة، ومن المنتظر أن يتم بثه اليوم السبت، قال الرئيس الألماني: "لنستجمع أنفسنا جميعا أيها المواطنين الأعزاء ولنستخرج ما هو كامن بداخلنا".وأضاف شتاينماير: "دعونا لا نشعر بالغضب من الآخرين وحسب بل من الحكومة أيضا، ودعونا لا نظهر دائما بأن الأمور لن تسير بل ستسير عندما يقوم الجميع بدورهم".واعترف شتاينماير بوجود "أزمة ثقة"، وبارتكاب أخطاء في الاختبارات والتطعيم والرقمنة، وبعد 13 شهرا لم تعد شعارات المثابرة ذات جدوى، ويجب صمت كل دعوات الصبر والتعقل في هذه الأوقات العصيبة.وحذر الرئيس الألماني بشكل ملح من الخلاف السياسي كهدف في حد ذاته، قائلا إنه لا ينبغي الآن للحكومة الاتحادية والولايات والأحزاب والائتلافات واستطلاعات الرأي أن تلعب الدور الرئيسي "نحن بحاجة إلى الوضوح والحسم، ونحن بحاجة إلى قواعد مفهومة وبراجماتية حتى يجد الناس المسار الصحيح، وحتى يتمكن هذا البلد مرة أخرى من أن يستخرج ما هو كامن بداخله".