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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بلينكن يشدد على ضرورة تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بالمساواة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:06 ص
انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
وكالات
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شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، ليلة أمس، حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، وناقش الوزيران التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع الدول العربية والمسلمة".

وحسب البيان "شدد الوزير بلينكن على إيمان الإدارة بضرورة أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية، وجدد الوزير بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي بإسرائيل وأمنها، وأضاف أنه يتطلع إلى تعزيز كافة جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي أوردت مادار في الاتصال الهاتفي، أن تصريحات بلينكن تعكس تركيزا على الفلسطينيين أكثر من السياسة المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها سلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، دونالد ترامب.

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