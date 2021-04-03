أمين منظمة السياحة العالمية يلتقط صورًا تذكارية داخل الأهرامات

أجرى زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والوفد المرافق له، زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة، خلال زيارته الحالية لحضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه مساء اليوم السبت.رافقه خلال الجولة المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبدالمحسن شافعي، المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول.وخلال الزيارة، أبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم، لا سيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبوالهول وطريقة نحته، معربًا عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبوالهول، وحرص على التوجه إلى المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم، ووصفه بـ"الخلاب"، وأنه أفضل موقع مطعم في العالم.