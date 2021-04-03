«التضامن»: الاستعانة بفتيات أسر «تكافل وكرامة» كرائدات ريفيات لسد العجز (حوار)

متى بدأ عمل الرائدات الريفيات؟



ما هى طريقة عملهن؟



ما دورهن في مشروطية الدعم؟



ما هى الشروط التى يجب توافرها فى الرائدات؟



ما هى طريقة التقدم لعمل الرائدات؟



وماذا عن توجيهات الرئيس بزيادة عددهم؟



وماذا عن مرتباتهم؟



ما الدور الذي قامت به الرائدة خلال جائحة كورونا ؟



ما هى الصعوبات التى تواجهها؟



ما دور الرائدات فى حياة كريمة؟



أكدت آمال ذكي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية والمشرفة على تدريب الرائدات الريفيات، أن الرائدة تلعب دورا هاما داخل القرى، من خلال توعية الأسر خاصة المرأة بعدة قضايا منها خطورة الزواج المبكر وأهمية تنظيم الأسرة، والاكتشاف المبكر للإعاقة وغيرها من القضايا الأخرى التي تعمل عليها الوزارة.وأضافت ذكي في حوار مع "الدستور" أنه تم زيادة مرتباتهم من 350 جنيها إلى 900 جنيه، كتقدير لمجهوداتهن في قضايا الوزارة وتوعية الأسر بها، ووصلوا إلى 10 آلاف بعد موافقة الرئيس على زيادة عددهن، كما سيتم ضم 10 آلاف من فتيات أسر الدعم النقدي تكافل وكرامة ليرتفع عددهن إلى 20 ألف رائدة، وإلى نص الحوار:-بدأن العمل لدى وزارة التضامن منذ الثمانينات بشكل تطوعي وما زال عملهن تطوعيا، فهن تقمن بتوعية الأسر فى الريف فى أماكن تواجدهم وإقامتهم.الرائدة تتبع الوحدة الاجتماعية، هى مسوؤلة عن بعض الأسر، وتقوم بتوعيتهم فى مختلف القضايا والمبادرات التى تعمل عيها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها مشروع وعي الذي يستهدف أسر تكافل وكرامة، والذي يناقش 12 قضية مختلفة تتمثل فى التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات فهم يقومون بتعريف الأسر بالخط الساخن ومجانية الخدمات وسريتها، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، كما تلعب الرائدات دورا هاما فى عنصر التمكين الاقتصادي لأنهم يقومون بتوجيه المرأة فى الريف لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة، كذلك لا يمكن إغفال دورها فى الزيادة السكانية "2 كفاية" هى تقوم أيضا بتوجيه السيدات المستهدفات بأهمية تنظيم الأسرة وأماكن توفير الخدمة، بالإضافة دورها فى برنامج التربية الإيجابية والذي يقوم على تقوية الروابط السليمة الأسرية فهو من البرامج التى لاقت قبولا ونجاحا كبيرا، فهي تقدم النصائح للأمهات منذ ولادة أبنائها وحتى 18 سنة، حيث أن كل مرحلة لها تدخلاتها، فالمرحلة الأولى هي تنمية الطفولة المبكرة من الولادة وحتى 6 سنوات، وهنا يأتي أهمية دور الرائدة فى توجيه الأم بالرعاية الأولية للأطفال ومتابعة الطفل فى الألف يوم الأولى من تطعيم وتغذية، ويستمر دور الرائدة فى المرحلة الثانية للتعليم الابتدائي من 6 سنوات إلى 12 سنة، وأيضا خلال المرحلة الثالثة وهى مرحلة البلوغ والمراهقة من 12 سنة إلى 18 سنة، حتى لا يندرج الأبناء تحت مراثن الإدمان والتعاطي.لعبن دورا مهما في توجيه سيدات الدعم النقدي تكافل حتى لا يتوقف الدعم، حيث أكدن لهن على أهمية زيارة الوحدة مرة كل 3 أشهر، والتأكد من تسجيل هذه الزيارة، وأيضا أهمية ذهاب الأولاد إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.ألا يقل سنها عن 21 سنة وحتى 35 عاما وقت التقديم، حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل ومن نفس القرية، حتى تكون على معرفة بالأسر ويتقبلون نصيحتها لهم، وأن تكون قادرة على العمل التطوعي وخدومة لأنها من الصفات النادرة والتى تعتبر شرطا لاستمرار قدرتها على العمل وأن تتمتع بسمعة طيبة وقدوة وحسنة السير والسلوك داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة طبيًا، كما أنها لابد أن تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لذلك فإن الرائدة سلاح ذو حدين لابد من استخدامه بطريقة سليمة، ويتم تدريبهم من خلال فريق متخصص سواء من خلال الوزارة او الجمعيات الأهلية.الوزارة تقوم بالإعلان عن عمل الرائدات، وعلى من ترغب تقديم طلب للالتحاق للعمل كرائدة، وتقدم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن، مرفقا ببحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية، ويتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها، ويتم عرضها على لجنة من المديرية، حيث يتم تشكيل اللجنة لاختيار المناسب ويتم اختيار من يقع عليها المواصفات طبقا للشروط.الرئيس له رؤية جيدة فهو يرى أنهن تلعبن دورا هاما فى المجتمع، لذلك وافق على زيادة عدد الرائدات إلى 10 آلاف، كما قررت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الاستعانة بالفتيات المتعلمات من أسر الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبذلك يصل عددهن إلى 20 ألف رائدة، وتكون الرائدات مسئولة عن عدد من الأسر وفقا للتعداد السكني فى كل قرية ومحافظة، بالإضافة إلى الاستعانة بـ7 آلاف مكلفة خدمة عامة هيتم تدريبهم أيضا على برامج الوزارة.تم زيادتها من 350 جنيه إلى 900 جنيه، كتقدير لمجهوداتهن في قضايا الوزارة وتوعية الأسر بها.وقت جائحة كورونا لم نجبرها على الذهاب للمنازل ولكن قامت بدور هام أخر لا يقل أهمية عن الزيارات، حيث شاركت الهلال الأحمر فى التوعية للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبالتغذية السليمة للأم والأطفال والإكثار من أكل أي طعام بة فيتامينc، وكذلك الطعام الذي يحتوي على الحديد، وتقديم النصح فى التوعية بالبعد عن التجمعات، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وكذلك تهوية المنزل يوميا، والتعرض للشمس ساعة يوميا.أحيانا يكون عدد الأسر كثير، خاصة وأنها مستهدفة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة والذي أصبح يستفيد منه أكثر من 14 ألف شخص، لذلك بدأت الوزارة فى زيادة مرتباتهم خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن الوزيرة عملت على توفير تامين صحي لهن بالتعاون مع وزارة الصحة كذلك توفير علاج لغير القادرين، كما أننا نعمل على توفير معاشات لهن بعد بلوغهن السن القانوني للمعاش، وأحيانا تكون الصعوبة والمشكلة مع الطرف الأخر للسيدة التى تقوم بتوعيتها، سواء زوجها أو حماتها، وفى هذه الحالة بيتم تكثف الزيارات لهذه الأسرة.هى القرى الأكثر احتياجا ودائما نبدأ أى برنامج بها لأنهم الأولى بالرعاية، وبدأنا بتدريب الرائدات فى القرى المستهدفة على احتياجات هذه القرى ومنها على سبيل المال أماكن توفير وسائل تنظيم الأسرة، وفصول محو الأمية، لأنه كما سنطور البنية الأساسية علينا أن نطور السلوكيات ونوفر الخدمات.