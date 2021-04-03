مستريحة المنوفية جمعت أموال الأهالي واختفت

حرر عدد من أهالي مركز الباجور محاضر ضد سيدة "مستريحة الباجور"، عقب تضررهم منها بعد إيهامهم بتوظيف أموالهم واختفائها بعد استياؤها على مبالغ طائلة، ما دعاهم إلى التوجه لمركز شرطة الباجور وتحرير محاضر، فيما يؤكد بعض الأهالي أن المبالغ تصل لملايين، ولا زال هناك بعض الضحايا لم يقوموا بتحرير محاضر.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مركز شرطة الباجور، عددًا من البلاغات ضد سيدة "مستريحة الباجور" تقيم قرية قلتى الكبرى، دائرة المركز، بعد حصولها على أموال من بعض الأهالي واختفائها على إثر ذلك.واستقبل مركز شرطة الباجور كلًا من محاسبة بالبنك الزراعي، تقيم قرية كفر الباجور تتهم "مستريحة الباجور" بالحصول على 420 ألف جنيه، وتم تحرير محضر برقم 1937 إداري مركز الباجور، وحاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم مدينة الباجور، واتهم مستريحة الباجور بالحصول على 930 ألف جنيه، وتم تحرير محضر رقم 1942، وصحاب شركة استيراد وتصدير، مقيم مدينة الباجور، واتهم مستريح المنوفية، بالحصول على سيارة ملاكي، تم تحرير محضر رقم 1933 إداري الباجور، كما حرر أكثر من ٢٠ شخصا محاضر بالأموال العامة.