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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: لدينا 10 آلاف رائدة.. وزيادتهن إلى 20 ألفًا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:55 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة أعداد الرائدات الريفيات المثقفات إلى 10 آلاف رائدة مجتمعية.

وأضافت في تصريحات للدستور، أننا سنضيف 10 آلاف أخريات من فتيات تكافل وكرامة المتعلمات، ليصبح الإجمالي 20 ألف رائدة، لتعزيز الوعي المُجتمعي، من خلال نشر ما يهم تنمية الأسرة والتربية الإيجابية وتنمية الطفولة المبكرة وترسيخ الطفولة المبكرة، وترسيخ صورة صحيحة للمرأة وأهمية الاستثمار في البشر، ضمن برنامجي مواطنة ووعي، هذا بالإضافة إِلى قضايا النساء، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والاتجار بالبشر وتمكين النساء ذوات الإعاقة وتكريم وتوقير السيدات المسنات.

وأوضحت أن دور الرائدات مهم للغاية، لافتة إلى رفع مكافأة الرائدات الريفيات إلى 900 جنيه، إلى جانب توفير تأمين صحي واجتماعي لهن.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن بصدد تزويد الرائدات بـ20 ألف تابلت، للعمل على التوعية ورصد التغير المجتمعي على الأسر التي تم التعامل معها، والتغيير الذى يطرأ في معتقدات واتجاهات وسلوكيات هذه الأسر، وكذلك دراسة حالة الأسر، مؤكدة أن التغيير المجتمعي مستمر ومتدرج، لافتة إلى أن ذلك يأتي فى إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة على مستوى خدماتها وبرامجها، كما أنه سيتم وضع زيادة مالية على الأبحاث والاستمارات التي يقمن بها، ففي حال مراجعة بحث متعلق باستمارة «تكافل وكرامة»، ستتم إتاحتها موارد بجانب مرتبها.

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