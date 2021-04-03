رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الفلبين تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:39 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، تسجيل 12 ألفًا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة فلبين ستار الفلبينية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 784 ألفًا و43 حالة.

وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 599 شخصًا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 604 آلاف و905 أشخاص.

فيما سجلت البلاد خلال الفترة نفسها 103 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و423 شخصًا.

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

بتوجيهات رئاسية.. إطلاق اسم اللواء دكتور صلاح الشاذلى على أحد كبارى القاهرة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة