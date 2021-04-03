الفلبين تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، تسجيل 12 ألفًا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة فلبين ستار الفلبينية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 784 ألفًا و43 حالة.وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 599 شخصًا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 604 آلاف و905 أشخاص.فيما سجلت البلاد خلال الفترة نفسها 103 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و423 شخصًا.