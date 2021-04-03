تعرف على 10 محاور يتم غلقها لنقل المومياوات
السبت 03/أبريل/2021 - 10:40 ص
عمرو المزيديطباعة
تغلق وزارة الداخلية، اليوم السبت، 10 محاور مرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساء، فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
- المحاور المغلقة
وجاءت الـ10 محاور مرورية التى سيتم إغلاقها كالتالي:
- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير.
- غلق المنافذ المؤدية إلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.
- غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل.
- غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.
- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له.
- غلق كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.
- غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة.
- غلق طريق (مصر - حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.
- غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.
- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.
- المحاور المغلقة
وجاءت الـ10 محاور مرورية التى سيتم إغلاقها كالتالي:
- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير.
- غلق المنافذ المؤدية إلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.
- غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل.
- غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.
- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له.
- غلق كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.
- غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة.
- غلق طريق (مصر - حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.
- غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.
- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.