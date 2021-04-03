تعرف على 10 محاور يتم غلقها لنقل المومياوات

تغلق وزارة الداخلية، اليوم السبت، 10 محاور مرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساء، فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.- المحاور المغلقةوجاءت الـ10 محاور مرورية التى سيتم إغلاقها كالتالي:- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير.- غلق المنافذ المؤدية إلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.- غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل.- غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له.- غلق كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.- غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة.- غلق طريق (مصر - حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.- غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.