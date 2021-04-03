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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء من مصر والعالم العربي يطلقون دورة حول المواطنة العالمية لليونسكو

السبت 03/أبريل/2021 - 10:29 ص
اليونسكو
اليونسكو
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شارك نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين من مصر والعالم العربي في تقديم دورة تدريبية عبر الإنترنت حول "تعليم وتعلم المواطنة العالمية" التي اطلقها مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية "بيروت".

وأكد نائب رئيس جامعة السلام التابعة للامم المتحدة والأستاذ المتفرغ بالجامعة "عمرو خيري"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أهمية الدورة التي شارك فيها نخبة متخصصة من الباحثين والتي تهدف إلى صقل المعارف وقدرات التربويين لمأسسة وتعميم التعليم والتعلم على المواطنة العالمية في العالم العربي.

وأَضاف خيري، أنه قام بتصميم الدورة برفقة نخبة من التربويين والباحثين من العالم العربي وتستهدف القائمين على التعليم الرسمي والغير رسمي في العالم العربي، ووضع محتوياتها باللغة العربية.

وأشار إعلان اليونسكو الخاص بالدورة إلى أن المواطنة العالمية أصبحت ضرورة حياتية لتحقيق التعايش ودعم التواصل مع التأكيد على أهمية التواصل وتعزيز التسامح.

كما ألمح إلى الترابط بين نشر مفهوم المواطنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات أكثر أمنا واستقرارا.

وأوضح خيري، أن أهداف الدورة تتمثل في نشر احترام الآخر وقبول التنوع الثقافي وممارسة الحوار الحضاري ونبذ العنف واحترام حقوق الأخرين ومراعاة خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ساهم في إعداد الدورة عدد من الباحثين والمتخصصين منهم الدكتور عمرو خيري عبد الله وعلي حسين وأمينة الحلواني فدوي عامر وعمار ياسين وصابرين عبد الفتاح وعبيدة عصام ونبيلة بوكري.

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