رئيس «رياضة البرلمان»: السيسي منح الريف قبلة الحياة

يتفقد وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بإطلاق تلك المبادرة، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على رصد تلك الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن نتائج أعمال الزيارة.وأوضح محمود حسين، أن الزيارة التي ستبدأ اليوم الأحد ستستمر لمدة 4 أيام، على أن يتم زيارة عدد من أندية محافظة الإسكندرية غدا الأحد.واضاف أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية، مركز شباب العطف مركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الإنشاء ومركز شباب زاوية صقر والدي يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأضاف أن اللجنة، ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية، مركز شباب العطف، مركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الإنشاء ومركز شباب زاوية صقر والدي يقع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأكد الدكتور محمود حسين، أن اللجنة ستتوجه لمحافظة الاسكندرية في ثاني أيام الزيارة، وستلتقي الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كما ستتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، برج العرب القديم، مركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج.وتابع: "اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الإسكندرية، ونادي الاتحاد السكندري، والنادي الأوليمبي، ومركز شباب الأنفوشي، والسيالة، وسموحة، والجياد".ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة - درويش مرعي حازم إمام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني- محمود توشكي، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.