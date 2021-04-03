فتحي عبدالوهاب بطل «ورقة ضغط» من مسلسل «ورا كل باب»

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة، في التاسعة من مساء اليوم، عرض حكاية "ورقة ضغط" من مسلسل "ورا كل باب" من بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب.ومن المقرر عرض الحكاية عبر 5 حلقات، ويذاع المسلسل في قصته الجديدة من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.الحكاية الجديدة "ورقة ضغط" من بطولة فتحي عبدالوهاب، ويشارك فيها إيهاب فهمي، ورشا مهدي، ورامي وحيد، وساندي، وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين.